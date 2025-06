Europei canottaggio 2025 oggi | orari domenica 1 giugno programma tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 1° giugno, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio si concludono a Plovdiv, in Bulgaria, con le attesissime Finali A. L'Italia scende in acqua per conquistare medaglie in tre specialità, dimostrando il suo talento e la forza agonistica in un contesto europeo sempre più competitivo. Non perdere l'occasione di seguire la diretta live: sarà un evento che promette emozioni forti e sorprese!

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio si concluderanno oggi, domenica 1° giugno, a Plovdiv, in Bulgaria: nella quarta ed ultima giornata di gare si disputeranno le Finali A in 9 specialità (6 olimpiche, 2 non olimpiche, 1 paralimpica), con l'Italia che sarà presente in 3 di queste (ed in 1 Finale B). LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CANOTTAGGIO DALLE 9.48 Gli equipaggi impegnati nelle Finali A sono il quattro di coppia senior maschile di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, l' otto senior femminile di Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone, e l' otto senior maschile di Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini, con Alessandra Faella al timone.

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv

L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

