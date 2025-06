Eugenio Giani | Il Governo italiano riconosca lo stato di Palestina come libero

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, lancia un appello forte e chiaro: è tempo che l'Italia riconosca la Palestina come stato libero e sovrano. In un contesto internazionale sempre più polarizzato, questa richiesta si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e sull'autodeterminazione dei popoli. Un passo simbolico che potrebbe avviare nuove conversazioni e riflessioni sul futuro della pace in Medio Oriente. La Toscana si fa portavoce di una causa che trascende i confini.

Firenze, 1 giugno 2025 – “Il Governo italiano riconosca lo stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”. Lo chiede il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione, sottolinea il Governatore. Che aggiunge: “Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eugenio Giani: “Il Governo italiano riconosca lo stato di Palestina come libero”

