Età solo un numero per Hayes mentre Labonta fa la storia dell’USWNT nella vittoria sulla Cina

Emma Hayes, coach visionaria, ha dimostrato che l'età è solo un numero: Lo’au Labonta, a 32 anni, ha scritto la storia diventando il debuttante più anziano dell'USWNT. In una vittoria convincente per 3-0 contro la Cina, la sua presenza in campo segna un cambio di paradigma nel calcio femminile, dove esperienza e determinazione si intrecciano. Scopriamo insieme come il talento non ha scadenza!