Estate montevarchina al via | un week end tra arte fiori educazione e scienza

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Montevarchi! Dal 31 maggio al 2 giugno, il centro si anima con "Estate Montevarchina", un mix esplosivo di arte, fiori, educazione e scienza. Questo evento non è solo una festa, ma un'opportunità per riscoprire il valore della cultura e dell'apprendimento in un'epoca che celebra la creatività . Non perdere la chance di esplorare l'innovazione e la bellezza in un contesto unico!

Arezzo, 1 giugno 2025 – L'estate montevarchina parte questo fine settimana con un tre eventi dedicati alla creatività, all'educazione e alla cultura. Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il centro della città si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con "Montevarchi Art & Flowers", evento promosso da Artinvalle con il patrocinio del Comune di Montevarchi. A partire dalle ore 15.00 di sabato 31 maggio, piazza Varchi ospiterà laboratori creativi per bambini, con la novità "Colorare con le matite arcobaleno - Long Painting", guidati dall'artista associata Prof.

