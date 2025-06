Estate in arrivo i vip tra mare e moda | da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Bianca Balti

L'estate è alle porte e i VIP sono già in modalità relax, tra mare e moda! Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, le star si godono la dolce vita tra spiagge dorate e eventi esclusivi. Ma non è solo una questione di divertimento: la loro presenza in queste location da sogno sottolinea l'importanza del lifestyle e del benessere. Scoprire come i trend estivi influenzano le scelte di stile è un divertente viaggio che non possiamo perdere!

Anche se giugno è appena iniziato, molti personaggi famosi hanno già iniziato a trascorrere giornate di relax al sole. C'è chi ha scelto la spiaggia, chi la piscina e chi il lago. E se per qualcuno ci sono impegni di lavoro, non è detto che non si debba approfittare delle location da sogno, dove si svolgono gli eventi.

