Estate 2025 | al via il controllo della costa catanese con le Volanti del Mare

L'estate 2025 si preannuncia all'insegna della sicurezza sulle splendide coste catanesi! Con l'operazione delle "Volanti del Mare", la Polizia di Stato garantirà un controllo attento e professionale, impiegando agenti specializzati su moto d'acqua. Questo non è solo un passo verso la sicurezza, ma anche un segnale forte per il turismo, che punta a valorizzare le bellezze locali. Quest'estate, rilassati e goditi il mare in tutta tranquillità!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’estate all’insegna della sicurezza sulle coste. Anche per l’estate 2025, la Polizia di Stato di Catania ha avviato l’operazione di controllo lungo la fascia costiera, impiegando agenti specializzati a bordo di moto d’acqua, conosciuti come le “ Volanti del Mare ”. Agenti altamente formati per la sicurezza in acqua. Quattro poliziotti della Squadra Volanti, dopo aver completato un corso di specializzazione presso il CNES di La Spezia – centro d’eccellenza per la formazione delle squadre nautiche e dei sommozzatori – sono già operativi. Il loro addestramento non riguarda solo la repressione delle infrazioni al Codice della Navigazione, ma include anche competenze di soccorso in mare, per offrire un’assistenza tempestiva ed efficace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Estate 2025: al via il controllo della costa catanese con le “Volanti del Mare”

Approfondisci con questi articoli

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 110 km al traguardo, gruppo in controllo dei due fuggitivi

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo a 110 km dal traguardo, con il gruppo che controlla i due fuggitivi, Taco Van der Hoorn ed Enzo Pal.

Cerca Video su questo argomento: Estate 2025 Via Controllo Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Estate, via al piano sicurezza. Più controlli sulla movida; Bonus benessere 2025, vacanze pagate dall'INPS: ecco i requisiti e come prenderlo anche se non sei stato ammesso; Un’estate più sicura. Riunione col prefetto ’Da ora più controlli’; Attivazione ZTL a Marciana Marina per l’estate 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Palinuro si prepara all’estate 2025: al via le strisce blu e nuove tariffe per i parcheggi

Come scrive infocilento.it: Dal 1° giugno al 30 settembre 2025, riattivate le strisce blu a Palinuro. Info su orari, metodi di pagamento e sosta camper ...

Ai 300 Scalini per scoprire il bello della collina: al via la stagione estiva, ecco il programma

Riporta bologna.repubblica.it: Dal 5 giugno si apre il sipario sul palcoscenico della compagnia Teatro dei Mignoli, diretta da Mirco Alboresi. Con una novità: un nuovo ...