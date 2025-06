Esposizione di erbe officinali Le essenze al centro Nuvolari

Oggi, il centro sportivo "Tazio Nuvolari" si trasforma in un tripudio di colori e profumi con la manifestazione "Un grande prato d’erbe". Un'opportunità imperdibile per scoprire le proprietà delle erbe officinali, in un contesto che celebra la riscoperta della natura e dei prodotti biologici. Immergiti in un mondo di benessere naturale: chi meglio delle piante può aiutarci a ritrovare equilibrio e salute? Non lasciarti sfuggire questo evento!

Per tutta la giornata di oggi, nell’area del centro sportivo "Tazio Nuvolari", torna la manifestazione "Un grande prato d’erbe", dedicata alle erbe e alle piante officinali. "L’idea alla base della manifestazione – spiegano gli organizzatori - è la ricerca di prodotti di qualità, naturali (per lo più biologici) e lavorati, al fine di riallacciare un rapporto di rispetto con la natura e l’ambiente. Grazie a una selezione accurata degli espositori e delle proposte, si punta ad offrire ai visitatori non solo prodotti ma anche un’idea di produzione e di consumo sostenibili. Fra le proposte degli espositori, figurano erbe fresche e lavorate per numerose applicazioni, sia coltivate sia spontanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esposizione di erbe officinali. Le essenze al centro Nuvolari

Cerca Video su questo argomento: Esposizione Erbe Officinali Essenze Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Esposizione di erbe officinali. Le essenze al centro Nuvolari. 🔗Cosa riportano altre fonti

Esposizione di erbe officinali. Le essenze al centro Nuvolari

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Per tutta la giornata di oggi, nell’area del centro sportivo "Tazio Nuvolari", torna la manifestazione "Un grande prato d’erbe", ...

A Casola ’Erbe in fiore’ per esaltare lo splendore del Giardino

Segnala msn.com: Domani, domenica 25 maggio, al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si terrà 'Erbe in fiore' che festeggia ed esalta il momento di maggior splendore del Giardino. In questo periodo è in piena fiorit ...

A Savigliano torna “QuintEssenza” tra erbe officinali, fiori, essenze naturali e spezie

Da cuneodice.it: L’evento, organizzato dalla Fondazione Ente Manifestazioni, porterà le erbe officinali e le essenze naturali in piazza Santarosa, piazza Cesare Battisti e piazza Molineri, mentre via Alfieri, via Sant ...