Esplosioni a Bryansk e Kursk | crollano ponti 7 morti indagini per terrorismo

Il clima di tensione in Russia si fa sempre più palpabile dopo le esplosioni a Bryansk e Kursk, che hanno tragicamente causato la morte di 7 persone. Le indagini, ora indirizzate verso atti di terrorismo, riflettono un contesto di insicurezza crescente in un paese già provato da conflitti interni ed esterni. La domanda sorge spontanea: quali saranno le ripercussioni su una nazione sempre più divisa? Un momento cruciale da seguire attentamente.

Le esplosioni che hanno causato il crollo di due ponti nelle regioni russe di Bryansk e Kursk, che hanno provocato anche la morte di almeno 7 persone, vengono indagate come "atti di terrorismo " dalle autorità moscovite. Lo si legge sull'agenzia rissa Interfax, che cita la portavoce del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. "Questi incidenti sono qualificati come attacchi terroristici", ha dichiarato Petrenko ai giornalisti. Il primo a crollare è stato ieri sera un ponte ferroviario nel distretto di Vygonichi, nella regione di Bryansk, facendo deragliare un treno passeggeri - secondo quanto affermano le Ferrovie di Mosca citate da Interfax - in viaggio da Klimov a Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosioni a Bryansk e Kursk: crollano ponti, 7 morti, indagini per terrorismo

Cosa riportano altre fonti

