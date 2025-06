Esplode il caso Visodent denunce anche a Messina per i centri dentistici chiusi all' improvviso

Una tempesta si abbatte su Visodent: inchieste e denunce scuotono la Sicilia. Sette cliniche odontoiatriche chiuse improvvisamente, lasciando centinaia di pazienti senza assistenza. Questo caso non è solo un problema locale, ma si inserisce in un trend più ampio di crisi nel settore sanitario. La salute dei cittadini deve tornare al centro del dibattito: come possono garantire i servizi essenziali se le strutture chiudono senza preavviso?

Aperta una inchiesta sulle cliniche Visodent aperte in Sicilia. Un caso esploso dopo la denuncia di vari cittadini e associazioni di categoria che hanno segnalato la chiusura da un giorno all’altro dei centri odontoiatrici, sette in Sicilia, lasciando centinaia di pazienti siciliani con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Esplode il caso Visodent, denunce anche a Messina per i centri dentistici chiusi all'improvviso

