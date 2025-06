Esonero Inzaghi lascia l’Inter dopo la Champions? Marotta ha preso una chiara decisione sul suo futuro

La sconfitta in finale di Champions League segna un punto di non ritorno per l'Inter e il suo tecnico, Simone Inzaghi. Con Beppe Marotta pronto a prendere decisioni decisive, il futuro della squadra nerazzurra si fa incerto. Questo esonero potrebbe riflettere un trend in crescita nel calcio: la ricerca di risultati immediati e la pressione costante sulle spalle degli allenatori. Chi sarà il prossimo a sedere sulla panchina? La suspense continua!

Esonero Inzaghi, il tecnico lascia l’Inter dopo la finale di Champions League? Beppe Marotta ha preso una chiara decisione sul suo futuro . Che ne sarà del futuro di Simone Inzaghi dopo la disastrosa finale di Champions League maturata ieri in casa Inter? Ne parla Tuttosport questa mattina in edicola, vediamo un breve passaggio dal noto quotidiano sportivo: ESONERO INZAGHI – «Il presidente Marotta, soprattutto dopo la scelta di Allegri di non aspettare l’evolversi degli eventi e accasarsi al Milan, ha meno opzioni a sua disposizione. Piace Fabregas, però non sarà facile strapparlo al Como. Outsider? Chi può saperlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esonero Inzaghi, lascia l’Inter dopo la Champions? Marotta ha preso una chiara decisione sul suo futuro

Filippo Inzaghi: «Il Pisa in A dopo 34 anni è un'impresa incredibile. Ci siamo ispirati a un club tedesco studiandolo molto. Non cercate un nuovo Inzaghi, non fa bene»

Filippo Inzaghi celebra la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, sottolineando l'importanza dell'ispirazione da un club tedesco.

Cosa ha detto Simone Inzaghi dopo Psg-Inter sul suo futuro: parole inequivocabili

Lo riporta msn.com: Simone Inzaghi ha commentato il suo futuro all’Inter dopo la finale di Champions, rimandando ogni decisione ai prossimi giorni.

Inzaghi lascia i nerazzurri: sostituito da un ex Milan, ma non è Pirlo

Come scrive seriebnews.com: Anche in Serie B tiene banco il valzer delle panchine: il neopromosso Inzaghi ha già informato il Pisa delle sue intenzioni ...

Inter, Inzaghi via dopo ko in Champions League? "Parlerò con il club"

Secondo msn.com: "Nessun cambio di valutazione, abbiamo detto che ci saremmo visti con lui la prossima settimana. Come sapete, ha ancora un anno di contratto", dice il presidente nerazzurro Beppe Marotta a Sky dopo la ...