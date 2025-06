Esodo giuliano-dalmata e foibe Viaggio del Ricordo del Petrocchi

Negli ultimi anni, l'interesse per la memoria storica sta crescendo tra le nuove generazioni. Gli studenti del liceo artistico Petrocchi sono un esempio lampante di questo trend, impegnandosi attivamente nel “Viaggio del Ricordo” dedicato all’esodo giuliano-dalmata e alle foibe. Questa partecipazione non è solo un tributo al passato, ma un'opportunità per riflettere su temi di identità e inclusione, fondamentali nel nostro contesto contemporaneo. La storia vive attraverso i giovani!

Nelle scorse settimane gli studenti del liceo artistico Petrocchi si sono distinti per impegno e sensibilità storica partecipando attivamente a due importanti iniziative sulla memoria dell’ esodo giuliano-dalmata e delle foibe, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del merito dal Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. Le classi 4E e 5E dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale, insieme alla 5D di Grafica, hanno preso parte al progetto nazionale ‘ Viaggio del Ricordo ’, interamente finanziato dal Mim. Guidati dai docenti David Raguni, Martino Martinelli e dalla professoressa Beatrice Margiacchi, referente della Rete del Giorno del Ricordo, gli studenti hanno approfondito le vicende del fronte orientale italiano attraverso fonti storiche, testimonianze dirette di esuli, incontri con esperti e attività di produzione audiovisiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esodo giuliano-dalmata e foibe. Viaggio del Ricordo del Petrocchi

