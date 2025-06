Esercito israeliano smentisce spari sui civili al centro aiuti di Gaza

L'esercito israeliano smentisce le accuse di aver aperto il fuoco sui civili vicino al centro di smistamento degli aiuti a Gaza, definendo le notizie come "false". In un contesto di crescente tensione, la verità e la trasparenza diventano fondamentali per garantire la sicurezza umanitaria. Queste affermazioni mettono in luce l'importanza di avere fonti affidabili e di seguire gli sviluppi in un'area così fragile. La fiducia è la chiave per la pace.

L'esercito israeliano ha comunicato di "non aver sparato sui civili" nel pressi del centro di smistamento degli aiuti a Gaza. "Nelle ultime ore sono state diffuse false notizie, tra cui gravi accuse contro l' IDF riguardo all'apertura di fuoco contro i residenti di Gaza nell'area del sito di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza ", si legge in una nota. "I risultati di un'indagine iniziale indicano che l' IDF non ha sparato contro i civili mentre si trovavano nelle vicinanze o all'interno del sito di distribuzione di aiuti umanitari e che le notizie in tal senso sono false". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esercito israeliano smentisce spari sui civili al centro aiuti di Gaza

Leggi anche Gaza, 47 feriti da colpi d'arma da fuoco dell'esercito israeliano in centro aiuti - In un tragico episodio a Gaza, circa 47 persone sono state ferite, principalmente a causa di colpi d'arma da fuoco dell'esercito israeliano, durante una manifestazione di migliaia di cittadini in cerca di aiuti umanitari.

