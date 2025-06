Esce per una escursione in montagna e non torna | da una settimana si cerca Luca Gerbino

Da una settimana, la comunità è in allerta per la scomparsa di Luca Gerbino, un escursionista biellese. Partito per un'escursione in valle Cervo, la sua assenza ha riacceso i riflettori su un tema cruciale: la sicurezza in montagna. Ogni anno, sempre più persone si avventurano tra sentieri e vette, ma pochi conoscono i rischi e l'importanza della preparazione. La storia di Luca ci ricorda quanto siano imprevedibili e affascinanti le montagne

Da una settimana si cerca l'escursionista biellese Luca Gerbino: Era uscito di casa la scorsa domenica per fare una gita in valle Cervo ma non è mai tornato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Prossima settimana incontro Meloni-Macron, si cerca tregua dopo tensioni - La prossima settimana attende un importante incontro tra Meloni e Macron a Roma, volto a cercare una tregua dopo recenti tensioni diplomatiche.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Esce per una escursione in montagna e non torna: da una settimana si cerca Luca Gerbino

Segnala fanpage.it: Da una settimana si cerca l'escursionista biellese Luca Gerbino: Era uscito di casa la scorsa domenica per fare una gita in valle Cervo ma non è mai tornato ...

Esce di casa per una passeggiata in montagna e non torna: lo trovano morto lungo il sentiero

msn.com scrive: Tragedia in montagna. Un uomo di 82 anni è stato trovato morto nella sera di ieri primo novembre su un sentiero che sale fino ai Corni di Canzo . L’anziano abitava a Meda e nella giornata di ...

Esce per un'escursione e non fa rientro: scatta l'allarme dei famigliari, in corso le ricerche di uno scialpinista

Riporta ildolomiti.it: BOLZANO. Sono in corso le ricerche, a Vallelunga in Alto Adige, di uno scialpinista che ieri, venerdì 24 gennaio, non ha fatto rientro dopo essere uscito per un'escursione. L'allarme è stato lanciato ...