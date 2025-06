Errani Vavassori-Jiang Galloway oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, il tennis italiano è pronto a brillare! Sara Errani e Andrea Vavassori scendono in campo al Roland Garros 2025 per il secondo turno del doppio misto. Sfidando la coppia Jiang-Galloway, gli azzurri, testa di serie numero tre, puntano a confermare la loro grande forma. Non perdere l'emozione di questo match che potrebbe segnare un passo importante verso la gloria! Segui l'azione in diretta: il tennis è più avvincente che mai!

Nella giornata di domenica 1° giugno, per il secondo turno del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagonisti gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che affronteranno la coppia composta dalla cinese Jiang Xinyu e dallo statunitense Robert Galloway. La coppia italiana è accreditata della terza testa di serie: l’incontro di doppio misto sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 7, e si giocherà dopo un congruo riposo concesso a Galloway, impegnato in doppio maschile nel secondo match del programma. Guarda il Roland Garros su DAZN. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Vavassori-Jiang/Galloway oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie

Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025.

