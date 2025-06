Erasmusdays dal 13 al 18 ottobre la nona edizione Come partecipare

Dal 13 al 18 ottobre, gli ErasmusDays tornano con la loro nona edizione, celebrando la ricchezza dei progetti Erasmus+ e i valori dell'Unione Europea. Quest'anno, il tema "Live our values, inspire our future!" ci invita a riflettere su come le esperienze internazionali possano plasmare un futuro più unito e inclusivo. Partecipa agli eventi, condividi la tua storia e diventa parte di un movimento che sta cambiando l'Europa!

