Episodio divertente tra Paolini e Svitolina al Roland Garros | l’ucraina non si accorge di quanto accaduto

Sotto il sole di Parigi, un episodio esilarante ha animato gli ottavi di finale del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina. Mentre la tensione cresceva, l’ucraina si è distratta durante una chiamata, lasciando il giudice di sedia a intervenire in modo inaspettato. Un momento che fa riflettere su come anche i migliori possano perdere il filo, rendendo il tennis ancora più umano e divertente. Chi vincerà questa sfida?

Un episodio divertente nell’ottavo di finale del Roland Garros 2025 tra Jasmine Paolini ed Elina Svitolina. Nel primo set, poi vinto dall’azzurra col punteggio di 6-4, l’ucraina non si è accorta dell’ intervento del giudice di sedia a suo supporto su una chiamata. Svitolina, infatti, stava servendo in uno dei primi game e su una seconda in battuta (30-30) riteneva di aver commesso il doppio fallo. La giudice di sedia menzionata, anche perché Paolini è rimasta nella sua posizione, ha ravvisato che la sua palla avesse sfiorato la riga. L’ex n.3 del mondo, così concentrata, era già pronta a servire per il 30-40. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Episodio divertente tra Paolini e Svitolina al Roland Garros: l’ucraina non si accorge di quanto accaduto

