Entra nel vivo la tre giorni del Genga Music Festival | il programma della terza edizione

Immergiti nella magia del Genga Music Festival 2025! Questa terza edizione, ospitata nell'incantevole Castello di Genga, non è solo un evento musicale, ma un'esperienza immersiva nel cuore della natura. Scopri artisti emergenti e nomi affermati mentre ti godi il panorama unico del Parco della Gola della Rossa e Frasassi. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della musica e della bellezza naturale: non lasciartela sfuggire!

GENGA - Entra nel vivo la terza edizione del Genga Music Festival 2025, nella magica cornice del Castello di Genga, sul meraviglioso paesaggio del Parco naturale della Gola della Rossa e Frasassi. Il Festival promosso dal Comune di Genga e dalle Grotte di Frasassi, organizzato dell'Associazione.

