In un'epoca in cui il lusso è sempre più accessibile, c'è chi pensa di poterlo ottenere senza pagare. La storia di un 33enne algerino, arrestato mentre tentava di rubare una borsa da 1.200 euro, evidenzia un trend preoccupante: il crimine per soddisfare desideri materiali. Questo episodio ci ricorda che il valore delle cose va oltre il prezzo; il rispetto per il lavoro altrui è fondamentale. Non lasciarti ingannare dall'apparenza!

Aveva messo gli occhi su una borsa di lusso ma non aveva nessuna intenzione di passare per la cassa e pagare. Così, con l'aiuto di un complice che poi è riuscito a scappare via, ha provato a rubarla. Ma lo shopping è finito con l'arresto. L'uomo, un 33enne cittadino algerino, senza precedenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Entra nel negozio e prova a rubare una borsa da 1.200 euro: arrestato

