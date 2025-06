Entra alle poste e le rubano la bici elettrica | L' ho visto scappare davanti ai miei occhi

Un furto audace e in pieno giorno: Marisa, la nostra lettrice, è stata testimone di un episodio che mette in luce un trend preoccupante nelle nostre città. La sicurezza urbana è sempre più sotto i riflettori, mentre i furti diventano quotidiani. La sua bici elettrica, simbolo di libertà e sostenibilità, è stata portata via in un batter d’occhio. Questo caso ci invita a riflettere sull'urgenza di proteggere ciò che amiamo.

Un furto in pieno giorno, nella zona della stazione, compiuto sotto gli occhi della vittima. Un episodio che viene raccontata da Marisa, una nostra lettrice. Tutto è avvenuto venerdì alle 12.30: "Avevo appuntamento alle poste di via Volta, la sede adiacente alla stazione, per ritirare una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Entra alle poste e le rubano la bici elettrica: "L'ho visto scappare davanti ai miei occhi"

