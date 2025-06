Enrico Vanzina risponde al questionario di Proust | Tento di essere felice per dare il buon esempio Vorrei morire suonando il pianoforte

Enrico Vanzina, icona del cinema italiano, svela il suo mondo interiore rispondendo al questionario di Proust. Con parole semplici ma profonde, esprime il desiderio di essere felice per ispirare gli altri e rivela che vorrebbe morire suonando il pianoforte. In un'epoca in cui la ricerca della felicità è un tema centrale, le sue riflessioni ci invitano a guardare dentro noi stessi e a vivere con passione. Un viaggio tra ricordi e sogni.

La memoria, non saper dipingere e Castiglioncello a sedici anni. Il questionario di Proust secondo Enrico Vanzina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Enrico Vanzina risponde al questionario di Proust: «Tento di essere felice per dare il buon esempio. Vorrei morire suonando il pianoforte»

Cinema, arriva il Festival Internazionale di Pompei diretto da Enrico Vanzina

Pompei si accinge a diventare il palcoscenico del suo primo Festival Internazionale del Cinema, in programma dal 3 all'8 giugno 2025.

