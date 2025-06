Enrico Mentana | Io e Francesca Fagnani siamo una coppia in sana concorrenza Il Tg La7? Forse l' ho troppo personalizzato

Enrico Mentana, icona del giornalismo italiano, riflette su 45 anni di carriera e sulla sua "sana concorrenza" con Francesca Fagnani. Un’epoca in cui il Tg La7 ha preso forma, plasmando il panorama informativo. "Forse l'ho troppo personalizzato", ammette, aprendo un dibattito sul ruolo del giornalista come figura pubblica. In un'era in cui il confine tra notizia e personalità si sfuma, Mentana ci invita a riflettere sul futuro

Enrico Mentana aveva 25 anni quando entrò al Tg1. Da allora sono trascorsi 45 anni e l'avvicendarsi delle epoche, il modo di fare giornalismo e televisione, le persone e i personaggi incontrati nel corso di una carriera così lunga, sono stati temi di un'ampia intervista rilasciata al Corriere. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Enrico Mentana: "Io e Francesca Fagnani siamo una coppia in sana concorrenza. Il Tg La7? Forse l'ho troppo personalizzato"

Leggi anche Enrico Mentana: “Per un anno e mezzo vado avanti a La7, poi vediamo”. E fa una battuta sulla pensione - Enrico Mentana, ospite di TvTalk il 17 maggio, ha parlato del suo futuro a La7, dichiarando: "Per un anno e mezzo vado avanti, poi vediamo" e ha scherzato sulla pensione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Enrico Mentana: «A 25 anni ero giĂ al Tg1. Sì, mi porto i cani a La7. Io e Francesca Fagnani? Coppia in sana concorrenza»; Mentana e Orfeo, botta e risposta a Dogliani tra scenari globali e politica italiana; Enrico Mentana: «Col Tg5 superai il Tg1, merito di Berlusconi. La maratona piĂą stancante? Dopo 22 ore non sape; Enrico Mentana: Io e Francesca Fagnani siamo una coppia sanamente concorrenziale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Enrico Mentana: "Io e Francesca Fagnani siamo una coppia in sana concorrenza. Il Tg La7? Forse l'ho troppo personalizzato"

Come scrive today.it: Il giornalista si racconta in un'intervista dove trova spazio anche un commento sul programma Belve condotto su Rai 2 dalla compagna ...

Enrico Mentana: «A 25 anni ero già al Tg1. Sì, mi porto i cani a La7. Io e Francesca Fagnani? Coppia in sana concorrenza»

Segnala informazione.it: Oggi se pensi a un ventenne, pensi ai social, ai rapper, alle serie tv e molto altro naturalmente. Enrico Mentana, oggi direttore del Tg di La7, a 25 anni, entrava al Tg1. Si capiscono molte cose. Dir ...

Enrico Mentana: «Col Tg5 superai il Tg1, merito di Berlusconi. La maratona più stancante? Dopo 22 ore non sapevo più dov'ero»

Come scrive msn.com: Settant'anni compiuti da pochi mesi, da 15 è al timone del TgLa7, che ha portato ad ascolti importanti facendolo emergere in un panorama non facile, e le sue maratone elettorali sono ...