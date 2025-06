Enrico Galiano con un aeroplanino di carta spiega ai colleghi perché fare la media dei voti a scuola è un errore

Enrico Galiano, con un semplice aeroplanino di carta, lancia una provocazione ai suoi colleghi: perché la media dei voti potrebbe essere un errore? In un momento in cui il dibattito sull'educazione si intensifica, Galiano invita a riflettere su un sistema che spesso non valorizza il potenziale unico di ogni studente. Scoprire come i voti possano limitare la creatività e l'apprendimento è essenziale per migliorare le nostre scuole!

La fine dell'anno si avvicina ed è tempo per gli insegnanti di assegnare i voti e per gli studenti di riceverli. Enrico Galiano, prendendo spunto dal libro di Cristiano Corsini, edito da Laterza, "La fabbrica dei voti", sui suoi canali social e su quelli de IlLibraio.it ha voluto condividere.

Leggi anche Tour della prevenzione - Incontro con Enrico Galiano - Un'occasione imperdibile per le famiglie della Marca trevigiana: Enrico Galiano sarà l'ospite d’onore del tour della prevenzione, venerdì 23 maggio 2025, al PalaTeatro di Fontane.

