Empoli le scuole in allarme | Non tagliate le ore di assistenza disabili

Empoli è in fermento: 365 voci unite in un appello al sindaco Alessio Mantellassi per salvaguardare l’assistenza ai disabili nelle scuole. Dietro le nuove Linee guida, si cela il rischio di tagli che potrebbero compromettere l'autonomia e il futuro di molti studenti. In un'epoca in cui l'inclusione è un valore fondamentale, questo dibattito si fa cruciale. Rimanere in ascolto e sostenere le esigenze di tutti è la vera sfida per la comunità.

Empoli, 1 giugno 2025 – Un appello accorato al sindaco Alessio Mantellassi da parte di 365 tra docenti, educatori e personale Ata delle scuole empolesi. L’oggetto della preoccupazione è la recente adozione delle Linee guida per il servizio di Acc-Assistenza all’autonomia e alla comunicazione, che – secondo i firmatari – comporterebbero una significativa riduzione delle ore di assistenza educativa per gli alunni con disabilità. Una scelta che arriva in un momento particolarmente critico. “In piena emergenza educativa – ricordano – viene segnalato un costante aumento di certificazioni ai sensi della legge 10492, fattore che renderebbe ancora più urgente continuare a dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie e degli alunni in difficoltà”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, le scuole in allarme: “Non tagliate le ore di assistenza disabili”

Empoli, le scuole in allarme: "Non tagliate le ore di assistenza disabili".

Empoli, le scuole in allarme: "Non tagliate le ore di assistenza disabili"

