Emozione Luis Enrique | dopo 10 anni è ancora Champions nel ricordo della figlia Xana

Luis Enrique, dopo dieci anni, torna a vivere l'emozione della Champions League, ma con un tocco di nostalgia. La dedica alla figlia Xana, scomparsa quattro anni fa, ha reso il trionfo ancora più toccante. La curva del PSG ha risposto con calore, indossando magliette in suo onore. Questo non è solo sport: è un tributo all'amore e alla memoria. Un ricordo che unisce passione calcistica e legami familiari indissolubili.

La curva del Psg, la maglietta: la dedica è tutta per la figlia di Lucho scomparsa 4 anni fa. Nel 2015 dopo aver battuto la Juve in finale a Berlino il tecnico e Xana piantarono insieme in campo una bandiera. Quel momento immortalato ha aggiunto brividi ai brividi.

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Luis Enrique, 10 anni dopo il cerchio si chiude: la Champions per la figlia Xana

Da msn.com: Nel 2015 dopo aver battuto la Juve in finale a Berlino il tecnico e la figlia scomparsa all'eta di 9 anni per una grave malattia piantarono festeggiarono insieme in campo e oggi la dedica e tutta per ...

PSG, Luis Enrique a Sky : "Dopo Mbappé abbiamo cercato un nuovo percorso, siamo cresciuti tutti"

Scrive msn.com: Il re di questa Champions League è Luis Enrique, capace di portare il PSG sul trono d'Europa dopo aver sfiorato il baratro dell'eliminazione rifilando una sonora cinquina ...

Luis Enrique, la coreografia da brividi dei tifosi del Psg per l'omaggio alla figlia Xana

Secondo msn.com: La seconda Champions League della carriera da allenatore, sempre contro una squadra italiana. Dieci anni fa a cadere era stata la Juventus, battuta dal Barcellona di Messi, Suarez e Neymar.