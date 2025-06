Emma D’Aquino | Sabato in Diretta non tornerà a settembre e non per scelta mia

Emma D'Aquino, con la sua dichiarazione schietta, segna la chiusura di "Sabato in Diretta", uno spin-off ambizioso che ha cercato di innovare il format tradizionale. La polemica solleva interrogativi sul futuro della TV italiana, dove il cambiamento è all'ordine del giorno. Un punto interessante? L'assenza di una vera scelta personale per la conduttrice, che evidenzia le sfide nel panorama televisivo contemporaneo. Cosa ci riserverà il prossimo autunno?

Emma D'Aquino annuncia che "Sabato in Diretta" non tornerà, sottolineando una realtà ineluttabile: il sabato pomeriggio è la fascia più critica per Rai 1.

Come scrive libero.it: Nell’ultima puntata stagionale, la giornalista annuncia che il programma non ripartirà dopo l’estate: “Non per mia scelta”. Al suo posto arriverà la Isoardi.

Si legge su fanpage.it: “Sabato in Diretta", il programma condotto da Emma D’Aquino su Rai 1, chiude dopo appena una stagione durata 8 mesi ...

Si legge su davidemaggio.it: In chiusura di puntata, Emma D'Aquino ha annunciato che Sabato in Diretta non tornerà a settembre per una nuova stagione ...