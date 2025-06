Emma D' Aquino contro Rai per chiusura Sabato in Diretta Elisa Isoardi al suo posto

Emma D'Aquino rompe il silenzio sulla chiusura di "Sabato in Diretta", rivelando che non è responsabile del destino del programma. Questa decisione, dopo soli otto mesi, segna un trend preoccupante nel panorama televisivo italiano, dove la qualità dei contenuti stenta a trovare spazio. La polemica è accesa: quale sarà il futuro del giornalismo di approfondimento in un'epoca di rapide trasformazioni? Scopri di più su questo capitolo controverso.

Sabato in Diretta chiude i battenti, Emma D'Aquino: «Non è colpa mia». Dopo appena otto mesi di programmazione, Sabato in Diretta su Rai1 è stato cancellato da Rai. La chiusura del programma, avvenuta non senza polemiche, è stata annunciata da Emma D'Aquino durante l'ultima puntata andata in onda. Con tono pacato ma fermo, la giornalista ha colto l'occasione per salutare i telespettatori e chiarire che non si tratta di una semplice pausa estiva: il format non tornerà a settembre. Una decisione che, come sottolineato, non dipende da lei ma dalla rete e che lascia trasparire una certa delusione nei confronti di un progetto in cui aveva investito energie e passione. 🔗 Leggi su Tvpertutti.it © Tvpertutti.it - Emma D'Aquino contro Rai per chiusura Sabato in Diretta. Elisa Isoardi al suo posto

Emma D’Aquino: “Sabato in Diretta non tornerà e non per scelta mia”

Emma D'Aquino annuncia che "Sabato in Diretta" non tornerà, sottolineando una realtà ineluttabile: il sabato pomeriggio è la fascia più critica per Rai 1.

Emma D’Aquino: “Sabato in diretta chiude”, l’addio con bordata alla Rai (e il ruolo di Elisa Isoardi)

Da libero.it: Nell’ultima puntata stagionale, la giornalista annuncia che il programma non ripartirà dopo l’estate: “Non per mia scelta”. Al suo posto arriverà la Isoardi.

Sabato in diretta, addio di Emma D’Aquino: “Chiude non per scelta mia”

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Emma d’Aquino fuori dal sabato di Rai 1 e i saluti sono polemici

Segnala ultimenotizieflash.com: Non un arrivederci ma un addio e le parole di Emma d'Aquino hanno un tono polemico nell'ultima puntata di Sabato in diretta ...