Emissioni record acqua contaminata e terre inaridite | l’ecocidio di Gaza per la pulizia etnica

L'ecocidio di Gaza sta squarciando un velo su un dramma silenzioso: oltre alla devastazione umana, il conflitto sta causando un'emissione record di CO2, pari a quella di interi paesi. Con più di 54mila vittime accertate, la crisi ambientale si intreccia con quella sociale. Riflessioni urgenti sul futuro del pianeta ci invitano a considerare non solo la vita, ma anche la terra che abitiamo. È tempo di agire e non restare in silenz

Il genocidio israeliano a Gaza, che ha già portato a più di 54mila morti dirette accertate, potrebbe emettere fino a 31 milioni di tonnellate di Co2 equivalente: più delle emissioni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Emissioni record, acqua contaminata e terre inaridite: l’ecocidio di Gaza per la pulizia etnica

Emissioni di gas serra, calo record. Ma sulle rinnovabili Liguria ultima

Le emissioni di gas serra registrano un calo record in Italia, con la Liguria che si distingue per il primo posto nella decarbonizzazione, secondo il centro Italy for Climate e Ispra.

