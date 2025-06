Emilia-Romagna come la Puglia interrotti tutti i rapporti con Israele | “Gravissime violenze in atto a Gaza”

L'Emilia-Romagna e Bologna si uniscono alla Puglia nel severo atto di interrompere i rapporti con Israele, in risposta alle "gravissime violenze in atto a Gaza". Questo gesto non è solo un segnale politico, ma riflette un crescente sentimento tra le amministrazioni locali di richiamare l'attenzione sui diritti umani. In un clima di tensioni globali, la scelta di questi territori evidenzia come le voci del territorio possano influenzare il dibattito internazionale.

L'Emilia-Romagna e il Comune di Bologna seguono l'esempio della Puglia e interrompono i rapporti con il governo di Israele "fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato".

In un momento di crescente tensione internazionale, è sorprendente vedere come le regioni italiane si facciano portavoce di una risposta etica.

Secondo msn.com: AGI - L'Emilia-Romagna interrompe le relazioni istituzionali con Israele. Lo dichiara il presidente della Regione Michele De Pascale in una lettera inviata questo pomeriggio alla Giunta e a tutti i di ...

Segnala msn.com: Dopo la Puglia, anche l'Emilia-Romagna sospende i rapporti istituzionali con il governo israeliano.

Secondo ilfattoquotidiano.it: La decisione dei governatori Emiliano e de Pascale ha l'obiettivo di contribuire a smuovere l'impasse italiana: "Si fermi il massacro al più presto" ...