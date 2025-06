Emergenza rifiuti Palazzi Cirio Belli | Sembra di vivere nel terzo mondo

L'estate è finalmente arrivata, ma a Torino sembra di trovarsi nel terzo mondo. Antonio Belli, dirigente del settore, denuncia un'emergenza rifiuti che minaccia il turismo. Con spiagge aperte e un clima splendido, la pulizia delle strade diventa cruciale per attrarre visitatori e garantire sicurezza. È il momento di agire: una città pulita non è solo un diritto, ma un'opportunità per riscoprire la bellezza locale e incentivare l'economia.

“L’ estate è incominciata, il tempo eccezionale e l' apertura degli stabilimenti balneari dimostrano che si deve esser pronti ad affrontare l'esigenza del turismo, che vuol dire pulizia, sicurezza e ricchezza. A oggi possiamo solo parlare di monnezza ovunque”, afferma Antonio Belli dirigente di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Emergenza rifiuti Palazzi Cirio, Belli: "Sembra di vivere nel terzo mondo"

