Emanuele Pacini | Lettera aperta a Paola Stefani per salvare la Lucchese

Emanuele Pacini, lavoratore e appassionato tifoso della Lucchese, ha lanciato un appello accorato a Paola Stefani, presidente del Gruppo Sofidel, per salvare il club rossonero. La sua lettera è un grido che risuona nel cuore della Lucchesia, invitando l'industria locale a sostenere una realtà che unisce la comunità. In un'epoca in cui il legame tra sport e territorio è più cruciale che mai, ogni voce può fare la differenza per il futuro

Un lavoratore e tifoso rossonero, Emanuele Pacini, ha scritto una lettera aperta indirizzata alla presidente del Gruppo Sofidel, Paola Stefani, ma "rivolta, in realtà, – afferma – a tutto il tessuto industriale ed economico della Lucchesia". "Gentile presidente – esordisce Pacini –, ci sono cose che si vedono solo stando in silenzio la domenica pomeriggio, in curva. Lo stadio è uno dei pochissimi luoghi rimasti dove la gente si guarda ancora negli occhi. Dove ci si abbraccia senza conoscersi". " Salvare la Lucchese – prosegue Pacini – non è un’operazione sportiva. È proteggere un baluardo di identità collettiva, che tiene insieme intere generazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emanuele Pacini: Lettera aperta a Paola Stefani per salvare la Lucchese

Cerca Video su questo argomento: Emanuele Pacini Lettera Aperta Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Emanuele Pacini: Lettera aperta a Paola Stefani per salvare la Lucchese; L’appello accorato nella lettera aperta di un tifoso al Gruppo Sofidel: “Salvate la Lucchese”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Emanuele Pacini: Lettera aperta a Paola Stefani per salvare la Lucchese

Si legge su msn.com: Pacini scrive a Stefani del Gruppo Sofidel: salvare la Lucchese è proteggere un'identità collettiva e un investimento sociale.