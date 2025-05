Elon Musk smentisce il New York Times | Mai fatto uso di droghe

Elon Musk torna al centro del dibattito, smentendo le recenti accuse del New York Times riguardo al presunto uso di droghe. "Non prendo droghe!", afferma con fermezza su X. Questo episodio riaccende il tema della responsabilità nell'informazione e il potere dei social media nel plasmare la realtà . In un'epoca in cui la verità è spesso messa in discussione, la reazione di Musk invita a riflettere sull'importanza di fonti affidabili e comunicazione diretta.

"Per essere chiari, non prendo droghe! Il New York Times ha mentito spudoratamente". Lo ha scritto su X Elon Musk, smentendo cosi' le notizie riportare dal quotidiano, secondo cui il patron di Tesla avrebbe fatto largo uso di ketamina e altre droghe lo scorso anno durante la campagna elettorale del 2024. "Ho provato la ketamina 'su prescrizione' qualche anno fa e l'ho detto su X, quindi questa non è una novità . Aiuta a uscire dai buchi neri della mente, ma da allora non l'ho più presa", ha aggiunto. Ieri pero', alla cerimonia di congedo nello studio Ovale dal suo ruolo di capo del Doge, Musk aveva rifiutato di rispondere ad una domanda sulle rivelazioni del Nyt, limitandosi a ricordare che era lo stesso giornale della 'bufala' del Russiagate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elon Musk smentisce il New York Times: "Mai fatto uso di droghe"

