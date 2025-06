Elodie l’abito di pitone e quel dettaglio nel look rubato alle dive del cinema di Hollywood

Elodie ha conquistato il palco di Radio Italia a Milano con un abito pitonato che evoca l’eleganza senza tempo delle dive di Hollywood. Questo look audace non è solo una dichiarazione di stile, ma un chiaro segnale di come la moda stia tornando a celebrare il glamour del passato. Scopri chi ha creato questo capolavoro e quali dettagli rendono il suo outfit irresistibile! Un mix di modernità e nostalgia che conquista sempre più fan.

Elodie è stata la star del concerto a Milano di Radio Italia. Per l'occasione la cantante si è esibita con uno particolare look, ecco chi ha firmato l'abito pitonato e tutti i dettagli dell'outfit che cita lo stile delle Dive di Hollywood. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Elodie spiazza tutti: "Fuorilegge, ecco il mio vero cognome"

Elodie ha lasciato tutti a bocca aperta con una sorprendente rivelazione sul suo cognome. Durante un'intervista a R101, la cantante ha svelato che "Di Patrizi" non è il suo vero nome, svelando una curiosa storia legata a suo padre e alla sua identità.

Cerca Video su questo argomento: Elodie L8217abito Pitone Quel Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Elodie, l’abito di pitone e quel dettaglio nel look rubato alle dive del cinema di Hollywood

Lo riporta fanpage.it: Elodie è stata la star del concerto a Milano di Radio Italia. Per l’occasione la cantante si è esibita con uno particolare look, ecco chi ha firmato l’abito pitonato e tutti i dettagli dell’outfit che ...