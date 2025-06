Elodie Iannone e l' anello Wanda Nara piange a Sognando Ballando Elettra Lamborghini addio Facchinetti

La settimana del gossip scotta! Elodie e il suo amore Iannone rubano la scena, mentre Wanda Nara non riesce a trattenere le lacrime. Ma non è tutto: l'addio di Facchinetti e i legami tra le coppie famose mostrano quanto sia volatile il mondo delle celebrità . In un'epoca in cui l'amore è diventato un tema caldo sui social, chi ci sorprenderà ancora? Restate sintonizzati, perché le sorprese non mancheranno!

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Elodie e il fidanzato, l'ex moglie di Mauro Icardi, Cesare Cremonini e la sua ex. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elodie, Iannone e l'anello, Wanda Nara piange a Sognando Ballando, Elettra Lamborghini addio Facchinetti

Altri articoli sullo stesso argomento

Andrea Iannone ha cancellato ogni altro ex di Elodie: “Con lui la storia più importante della mia vita”

Elodie torna a raccontare la sua intensa storia d'amore con Andrea Iannone, motociclista di fama, che ha ufficialmente messo da parte ogni suo ex per dedicarsi completamente alla cantante.

Cerca Video su questo argomento: Elodie Iannone Anello Wanda Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Elodie, Iannone e l'anello, Wanda Nara piange a Sognando Ballando, Elettra Lamborghini addio Facchinetti; Elodie e Andrea Iannone paparazzati insieme a Milano: spunta l’anello al dito sinistro di lei; Elodie e Andrea Iannone si sposano? L’indizio che ha scatenato il web; Elodie e Andrea Iannone si sposano?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Elodie, Iannone e l'anello, Wanda Nara piange a Sognando Ballando, Elettra Lamborghini addio Facchinetti

Secondo ilgiornale.it: La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti Elodie e il fidanzato, l'ex moglie di Mauro Icardi, Cesare Cremonini e la sua ex ...

Elodie e Andrea Iannone paparazzati insieme a Milano: spunta l’anello al dito sinistro di lei

Si legge su fanpage.it: Elodie e Andrea Iannone sono stati paparazzati dai fotografi del settimanale Chi per le strade di Milano. A catturare l’attenzione un anello al dito anulare sinistro di lei.

Elodie dice "sì" ad Andrea Iannone? L'anello misterioso che fa impazzire il web

Da alfemminile.com: Un anello scintillante all'anulare di Elodie ha scatenato le voci su un possibile matrimonio con Andrea Iannone. Ecco cosa sappiamo finora. Salvate il ...