Elezioni presidenziali Polonia | Nawrocki in vantaggio con il 507% dei voti

Alle elezioni presidenziali in Polonia, Karol Nawrocki ha sorpreso tutti con un vantaggio del 50,7%. Sostenuto dal partito sovranista PiS, il suo successo segna una svolta significativa in un contesto europeo sempre più polarizzato. Mentre i cittadini cercano stabilità, la vittoria di Nawrocki potrebbe influenzare le dinamiche politiche dell'intera regione. È tempo di riflettere su come le scelte locali possano avere ripercussioni globali. Chi guiderà davvero la Polonia

Alle elezioni presidenziali in Polonia, stando alle prime proiezioni delle 23, è in vantaggio il candidato sovranista Karol Nawrocki, presentatosi con una lista indipendente appoggiata dal Pis, che ha conquistato il 50,7% dei voti; il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, 53 anni, candidato di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), ha ottenuto invece il 49,3%. Le prime proiezioni ribaltano il risultato indicato degli exit poll che davano leggermente avanti il sindaco Trzaskowski. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni presidenziali Polonia: Nawrocki in vantaggio con il 50,7% dei voti

Leggi anche Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali - La Romania si appresta a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR, e il sindaco di Bucarest, Nicu?or Dan, candidato indipendente.

