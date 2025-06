Elezioni presidenziali in Polonia exit poll | testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki

Le elezioni presidenziali in Polonia si trasformano in un duello avvincente tra Trzaskowski e Nawrocki, con un'affluenza record del 72,8%. Questo testa a testa non è solo una questione locale: riflette la crescente polarizzazione politica in Europa, dove il confronto tra progressismo e sovranismo si fa sempre più acceso. La promessa di unità di Trzaskowski e le ambizioni di Nawrocki accendono gli animi: chi avrà l'ultima parola?

Affluenza record al 72,8%. Il sindaco di Varsavia: "Abbiamo vinto, unirò i polacchi". Il candidato sovranista: "Vinceremo nella notte e salveremo il Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni presidenziali in Polonia, exit poll: testa a testa tra Trzaskowski e Nawrocki

Leggi anche Romania al voto per il futuro, speciale Eurofocus di Adnkronos su elezioni presidenziali - La Romania si appresta a vivere un momento cruciale con le elezioni presidenziali. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra George Simion, leader del partito nazional-conservatore AUR, e il sindaco di Bucarest, Nicu?or Dan, candidato indipendente.

Cosa riportano altre fonti

L’estrema destra vincerà le elezioni presidenziali in Polonia?; Ballottaggio in Polonia, clima da scontro di civiltà tra il sindaco europeista e il fan di Trump; Il ballottaggio che deciderà se il governo polacco potrà governare davvero; Polonia, ballottaggio elezioni: aperti seggi per nuovo presidente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni presidenziali in Polonia, usciti gli exit poll preliminari: attesi i risultati lunedì

msn.com scrive: Le votazioni del secondo turno delle elezioni presidenziali sono terminate alle 21 e sono usciti i primi risultati dell'exit poll che vedono in leggero vantaggio il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskows ...

Elezioni Polonia, exit poll: testa a testa tra l'europeista Trzaskowski e il sovranista Nawrocki. Entrambi rivendicano la vittoria

Come scrive leggo.it: La Polonia resta col fiato sospeso. I primi exit poll del ballottaggio per le presidenziali danno infatti il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski in leggerissimo vantaggio. E anche se il candidato fi ...

Elezioni Polonia, exit poll: testa a testa tra l’europeista Trzaskowski e il sovranista Nawrocki

Secondo tg.la7.it: Alle elezioni presidenziali in Polonia, il candidato filoeuropeo e sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowsk i, è in l eggero vantaggio secondo i primi exit poll. Il sondaggio condotto da Ipsos lo accredi ...