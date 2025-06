Elezioni presidenziali in Polonia exit poll | in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia

Le elezioni presidenziali in Polonia scuotono il panorama politico europeo: il sindaco di Varsavia sembra in lieve vantaggio, creando un clima di attesa e tensione. Le due visioni contrapposte sul futuro del paese riflettono un trend globale di polarizzazione. Chi vincerà ? La sfida non è solo per il governo polacco, ma per l'assetto democratico dell'Europa. Scoprite come si gioca il destino di una nazione.

Dopo il voto di metà maggio, i due candidati erano andati al ballottaggio. Le rispettive visioni sul futuro della Polonia non potrebbero essere più diverse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni presidenziali in Polonia, exit poll: in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia

Leggi anche Domenica elezioni decisive per Romania, Polonia e Portogallo - Domenica 18 maggio, Romania, Polonia e Portogallo si preparano a vivere elezioni decisive. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede sfidarsi George Simion, leader di Aur, e l’indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest.

Approfondimenti da altre fonti

Secondo gli exit poll i due candidati alle presidenziali in Polonia sono quasi pari

Exit poll in Polonia, in lieve vantaggio il filo Ue Trzaskowski

Elezioni presidenziali in Polonia, exit poll: in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia

