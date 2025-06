Elezioni presidenziali in Polonia exit poll | in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia Trzaskowski

Nel contesto di un'Europa sempre più polarizzata, le elezioni presidenziali in Polonia si stanno rivelando un banco di prova cruciale. Con Trzaskowski in lieve vantaggio, il suo appello all'unità dei polacchi risuona forte in un momento di divisione. Dall'altra parte, Nawrocki promette una vittoria che potrebbe stravolgere gli equilibri. Chi avrà la meglio? La risposta non è solo politica, ma rappresenta un segnale per tutta l'Unione Europea.

Dopo il voto di metà maggio, i due candidati erano andati al ballottaggio. Trzaskowski: "Abbiamo vinto, unirò i polacchi". Nawrocki: "Vinceremo nella notte e salveremo il Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni presidenziali in Polonia, exit poll: in lieve vantaggio il sindaco di Varsavia Trzaskowski

Leggi anche Elezioni presidenziali in Polonia: Trzaskowski in testa, ballottaggio con Nawrocki - Le elezioni presidenziali in Polonia vedono Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato filo-europeo, in testa al primo turno con il 30,8% dei voti.

