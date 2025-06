Elezioni Polonia exit poll | lieve vantaggio candidato filo Ue

Un respiro di ottimismo in Polonia: Rafal Trzaskowski, il sindaco liberale di Varsavia, si profila come vincitore nel ballottaggio presidenziale con un lieve vantaggio. Questo trend riflette una crescente voglia di Europa tra i cittadini polacchi, in un momento in cui il continente affronta sfide cruciali. Con una differenza così risicata, il risultato sottolinea l'importanza di unite le forze per un futuro più cooperativo e inclusivo. Chi avrà l'ultima parola?

I primi exit poll dopo la chiusura dei seggi, danno Rafal Trzaskowski, sindaco liberale di Varsavia, in leggero vantaggio nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia con il 50,3%. Il suo avversario, il conservatore Karol Nawrocki avrebbe ricevuto il 49,7% dei voti. Lo riporta il quotidiano Gazeta Wyborcza. " Abbiamo vinto ". È quello che ha detto iTrzaskowski, 53 anni, candidato di Piattaforma civica (il partito di Donald Tusk), prendendo la parola subito dopo la pubblicazione dei primi exit poll del ballottaggio delle presidenziali, che lo danno in lieve vantaggio rispetto all'avversario sovranista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elezioni Polonia, exit poll: lieve vantaggio candidato filo Ue

Leggi anche Domenica elezioni decisive per Romania, Polonia e Portogallo - Domenica 18 maggio, Romania, Polonia e Portogallo si preparano a vivere elezioni decisive. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede sfidarsi George Simion, leader di Aur, e l’indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest.

