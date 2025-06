Elezioni in Polonia urne aperte per ballottaggio presidenziali

Oggi la Polonia è protagonista di un ballottaggio cruciale, con il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski e il nazionalista Karol Nawrocki a contendersi la presidenza. Questo voto non è solo una questione interna: riflette le tensioni europee e l'evoluzione del populismo nel continente. L’esito potrebbe infatti influenzare le alleanze strategiche dell’Unione Europea. Chi vincerà? Le urne si riempiranno di scelte che potrebbero riscrivere il futuro!

(Adnkronos) – Gli elettori polacchi vengono oggi chiamati di nuovo alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski e lo storico nazionalista Karol Nawrocki. Lo scontro si preannuncia serrato e ricco di implicazioni, non solo per l'equilibrio politico interno, ma anche per la posizione internazionale del Paese, membro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

