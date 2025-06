Eleos | le sculture dell’artista Alberto Criscione approdano alla Galleria d’Arte Almareni

L’arte che tocca l’anima: la mostra "Eleos" di Alberto Criscione si sposta alla Galleria d'Arte Almareni, un viaggio emozionale che invita a riflettere sul tema della compassione. In un contesto dove l’umanità è sempre più connessa ma spesso distante, queste sculture raccontano storie di vulnerabilità e rinascita. Non perdere l’inaugurazione il 12 giugno 2025: una occasione per riscoprire il potere dell’arte di unire le persone.

Seconda tappa per la mostra itinerante Eleos, che dopo l’Archivio Storico Comunale di Palermo approda alla Galleria d’Arte Almareni, dove resterà visitabile fino a settembre. L’inaugurazione è in programma per giovedì 12 giugno 2025, dalle 17 alle 20 – ingresso libero. Eleos – termine greco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Eleos: le sculture dell’artista Alberto Criscione approdano alla Galleria d’Arte Almareni

Cerca Video su questo argomento: Eleos Sculture Dell Artista Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Lungo il Sentiero dell’Arte e dell’Anima fra sculture e cipressi nelle campagne di Pienza

Scrive ilsole24ore.com: Arte e Natura sul sentiero dell’Orcia. È un percorso avventuroso quello, appena inaugurato, che si snoda nel territorio di Pienza, poiché l’escursionista che lo attraversa è come ...

La nuova scultura dell'artista annonese Polli sarà installata a Pusiano

Come scrive casateonline.it: Si chiama "Ricerca di Habitat nel mondo" la più recente scultura di Paolo Polli che verrà installata sul territorio. L’opera dell’artista di Annone Brianza verrà collocata sulla rotatoria ...

In mostra a Milano le sculture dell’artista giapponese che ridisegna lo spazio con la luce

Segnala artribune.com: “Interpretare il lavoro dell’artista e focalizzare la narrazione su un particolare momento storico”. Questa la prospettiva da cui la galleria milanese Studio Gariboldi presenta, nello ...