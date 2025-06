Elden Ring il cast del film diretto da Alex Garland sta già prendendo forma

Il mondo di Elden Ring si espande! Con il film diretto da Alex Garland in arrivo, l'universo del videogioco si prepara a conquistare anche il grande schermo. La possibile partecipazione di Kit Connor, già collaudato collaboratore di Garland, accende l'attesa. In un'epoca in cui i videogiochi diventano sempre più protagonisti della cultura pop, questa pellicola potrebbe riscrivere le regole dell'adattamento cinematografico. Rimanete sintonizzati!

Elden Ring Nightreign arriverà presto nei negozi, ma il franchise sta anche arrivando al grande schermo e potremmo avere la prima rivelazione del cast del film. Deadline riporta che Elden Ring, diretto da Alex Garland, è in trattative con Kit Connor per recitare nel film in un ruolo ancora sconosciuto. Connor ha lavorato con Garland al loro progetto Warfare, ma alcune fonti sottolineano che diversi fattori devono essere chiariti prima che la cosa sia definitiva al 100%. Le stesse fonti affermano anche che sia Garland che Connor vogliono che l’accordo vada in porto. Garland sta scrivendo e dirigendo il film, con Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich di DNA, George RR Martin e Vince Gerard come produttori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elden Ring, il cast del film diretto da Alex Garland sta già prendendo forma

Altri articoli sullo stesso argomento

Dopo il lancio di nightreign in elden ring, paura per i duskblods

Dopo il lancio di Nightreign in Elden Ring, l'attenzione si sposta su The Duskbloods, atteso titolo di FromSoftware per Nintendo Switch 2 nel 2026.

Cerca Video su questo argomento: Elden Ring Cast Film Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Il film di Elden Ring è realtà, annunciato da A24 e Bandai Namco con il regista scelto; Ufficiale: ELDEN RING diventerà un film; Elden Ring diventa un film: Alex Garland dirigerà l’adattamento live-action; Elden Ring: Alex Garland vuole Kit Connor come protagonista?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il regista di Elden Ring avrebbe già scelto un attore, che è anche un doppiatore di videogiochi

Si legge su msn.com: Elden Ring sarà un film e il suo regista avrebbe già scelto un attore da mettere nel cast: è un volto noto, ma è anche una volte famosa nel mondo dei videogiochi. Vediamo di chi si tratta.

Elden Ring, ci sono novità sul film di Alex Garland: tutto quello che sappiamo!

Lo riporta cinema.everyeye.it: Facciamo il punto su Elden Ring, atteso adattamento diretto da Alex Garland del popolare videogioco: ecco tutto quello che sappiamo finora ...

Elden Ring, il film ha già trovato il suo Senzaluce? E il nome vi sorprenderà

Scrive bestmovie.it: Alex Garland, regista scelto per adattare il popolare videogioco Elden Ring, potrebbe aver già scelto il suo protagonista ...