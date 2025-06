Edilizia approvati i nuovi modelli regionali | Più trasparenza e procedure semplificate

Edilizia in evoluzione: la giunta regionale ha approvato nuovi modelli per le pratiche edilizie, puntando su trasparenza e semplificazione. Questo cambiamento non è solo una questione burocratica, ma un passo verso una maggiore efficienza nel settore, rispondendo a un'esigenza crescente di rapidità nelle autorizzazioni. Scoprire come questa novità può influenzare i progetti futuri è fondamentale per chiunque operi nel campo dell'edilizia!

La giunta regionale ha adottato la nuova modulistica unificata e standardizzata per le pratiche edilizie, in attuazione dell'accordo siglato lo scorso 27 marzo in Conferenza Unificata tra governo, Regioni, Province autonome, Anci e Upi. La delibera, approvata ieri, riguarda in particolare la.

Salva casa, ecco la nuova modulistica unificata per le istanze di regolarizzazione edilizia

La Regione Siciliana ha introdotto una nuova modulistica unificata per le istanze di regolarizzazione edilizia, in seguito alla legge Salva casa.

