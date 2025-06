EcoFlow Glacier Classic | frigo-freezer portatile ad alimentazione solare

Scopri Glacier Classic, il frigo-congelatore portatile che rivoluziona le tue avventure outdoor! Con alimentazione solare e tre capacità (35L, 45L, 55L), questo dispositivo non solo mantiene freschi cibi e bevande, ma rappresenta anche un passo avanti verso un lifestyle sostenibile. In un'era dove l'eco-compatibilità è fondamentale, Glacier Classic è la scelta perfetta per chi ama esplorare senza compromettere il pianeta. Preparati a vivere la natura in modo intelligente!

Glacier Classic è un innovativo frigo-congelatore portatile, con batteria integrata, in grado di conservare al fresco alimenti e bevande durante ogni avventura all’aria aperta. Disponibile in tre dimensioni (35 L, 45 L e 55 L), Glacier Classic dispone di un alloggiamento per una batteria. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - EcoFlow Glacier Classic: frigo-freezer portatile ad alimentazione solare

