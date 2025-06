Ecco le strade chiuse per la maratona del 2 giugno

Il 2 giugno, San Nicola la Strada si trasforma in un grande palcoscenico di sport e passione! Dalle 8:30 alle 11:00, alcune strade saranno chiuse per garantire il passaggio dei podisti nella "Maratona Città di San Nicola la Strada". Questa manifestazione non è solo un evento sportivo, ma celebra anche la vitalità della comunità locale. Non perdere l'occasione di vivere un momento di condivisione e adrenalina!

Strade chiuse per la "Maratona Città di San Nicola la Strada" in programma lunedì 2 giugno dalle 8,30 alle 11. Il comandante della polizia municipale Franco Giammarino ha firmato l'ordinanza con cui si dispone la chiusura di alcune strade per consentire il passaggio dei podisti.

