Ecco gli assoluti di società Il Montagna protagonista

La Spezia si prepara a vivere un weekend di sport e adrenalina con la finale 'Serie A Bronzo' del Campionato italiano di società assoluto di atletica leggera, il 14 e 15 giugno. Un evento che non solo celebra l'atletica, ma sottolinea il crescente interesse per lo sport a livello locale. Il Montagna dimostra ancora una volta di essere un palcoscenico ideale per talenti emergenti. Non perdere l'occasione di tifare per i tuoi campioni!

La Spezia e l’impianto di atletica del Montagna di nuovo protagonisti. A distanza di un anno dai Campionati italiani, la città si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento: la finale ’Serie A Bronzo’ del Campionato italiano di società assoluto di atletica leggera, in programma il 14 e 15 giugno. Ieri la presentazione a Palazzo civico, con la presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, dell’assessore allo sport Alberto Giarelli, e di Carolina Leporati, presidente dell’Atletica Spezia Duferco, società organizzatrice dell’evento. "La finale di “Serie A Bronzo” del Campionato italiano di società assoluto di atletica leggera rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale – afferma il sindaco Peracchini – poiché decreterà la squadra che accederà alla divisione superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ecco gli assoluti di società. Il Montagna protagonista

Cerca Video su questo argomento: Assoluti Società Montagna Protagonista Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ecco gli assoluti di società. Il Montagna protagonista. 🔗Cosa riportano altre fonti