È vero è in atto una crisi della democrazia Ma bisogna intendersi su cosa significhi

La crisi della democrazia è un tema che rimbalza sui media e nelle conversazioni quotidiane. Ma cosa significa realmente? Non si tratta solo di una questione di consenso, bensì di ascolto e partecipazione attiva. In un’epoca in cui il dissenso è sempre più amplificato, riscoprire il valore del dialogo diventa cruciale. È tempo di riflettere: come possiamo rinvigorire il nostro impegno democratico e superare questa fase critica?

È un luogo comune, ormai, e quando una cosa si dice e molti la ripetono, c'è qualcosa di vero; e più di qualcosa, pare: è in atto la crisi della democrazia. Solo che bisogna analizzare il concetto, o diventa un luogo comune senza significato. Se per democrazia intendiamo il consenso popolare, e anche l'eventuale dissenso, c'è sempre stata in qualsiasi momento della storia; e anche i re più potenti dovettero in qualche modo ottenere una qualsiasi conferma, o, diremmo, certificazione. Esempio: il più autocratico di tutti i sovrani, il Sommo Pontefice Vicario di Cristo in terra, è onnipotente e infallibile, però è anche elettivo.

