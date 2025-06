E tu? Da che parte stai?

...coinvolgere la comunità su un tema cruciale: l'emergenza migratoria. In un periodo in cui i salvataggi in mare sono sempre più controversi, RESQ invita a riflettere sull'umanità e sulla solidarietà. Partecipare significa ascoltare storie di vita, condividere esperienze e scoprire come ognuno di noi può fare la differenza. Non perdere l'occasione di essere parte attiva del cambiamento!

L'organizzazione non governativa RESQ, attiva nel salvataggio di migranti nel Mar Mediterraneo, organizza un incontro pubblico martedì 3 giugno alle ore 20.30 presso la Casa della Carità di Lecco in via San Nicolò. L'evento, dal titolo provocatorio , si propone di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "E tu? Da che parte stai?"

