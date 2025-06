E' tornata a casa Maya la 16enne di Borgomanero scomparsa da due settimane

Maya Basra, la 16enne di Borgomanero scomparsa per due settimane, è finalmente tornata a casa! La notizia ha scosso non solo la comunità locale, ma anche il dibattito sul tema della sicurezza giovanile e delle relazioni tra adolescenti. Il caso di Maya mette in luce quanto sia fondamentale il dialogo tra genitori e figli, soprattutto in un'epoca in cui la libertà individuale deve sempre convivere con la responsabilità. Un episodio che ci invita a riflettere!

È tornata a casa Maya Basra, la 16enne scomparsa da Borgomanero due settimane fa. La giovane, che frequenta l'istituto tecnico da Vinci, era uscita di casa per una passeggiata con una amica, ma non ha più fatto ritorno. È stata ritrovata a Bologna ed è tornata a casa a Borgomanero dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - E' tornata a casa Maya, la 16enne di Borgomanero scomparsa da due settimane

