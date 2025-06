E-Prix Shanghai | Nick Cassidy Jaguar vince sul bagnato in gara 2 davanti a Wehrlein e Da Costa

Nick Cassidy trionfa nel bagnato di Shanghai, regalando alla Jaguar una vittoria di grande valore in una gara surreale. Sotto un diluvio tropicale, il neozelandese dimostra maestria e controllo, mentre le Porsche di Wehrlein e Da Costa completano il podio. Questo evento non solo segna un successo personale, ma sottolinea l'importanza della gestione della pista e delle condizioni estreme, un tema sempre più presente nel motorsport moderno. La lotta per il titolo si infiamma!

Una seconda gara decisamente anomala sul tracciato cinese sferzato da un diluvio tropicale. Il neozelandese della Jaguar parte in pole position, amministra, gestisce bene le attivazioni e guadagna la sua prima vittoria stagionale davanti alle Porsche di Wehrlein e Da Costa. Solo tredicesimo Oliver Rowland leder della classifica piloti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Shanghai: Nick Cassidy, Jaguar, vince sul bagnato in gara 2 davanti a Wehrlein e Da Costa

Altri articoli sullo stesso argomento

E-Prix Shanghai: Nick Cassidy, Jaguar, si aggiudica la pole di Gara 2 sotto la pioggia

Nick Cassidy conquista la pole position di Gara 2 dell'ePrix di Shanghai, sfidando la pioggia e le avverse condizioni meteo.

Cerca Video su questo argomento: Prix Shanghai Nick Cassidy Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Formula E | Shanghai E-Prix – Le incertezze tecniche della Jaguar TCS Racing e sul futuro di Nick Cassidy; E-Prix: Shanghai: Maximilian Günther, Ds Penske, conquista la pole position di gara 1; FE, la griglia di partenza di Gara 2 dell’E-Prix di Cina!; Formula E | Gara 1 E-Prix Shanghai 2025: Günther trionfa in Cina. 🔗Cosa riportano altre fonti

E-Prix Shanghai: Nick Cassidy, Jaguar, vince sul bagnato in gara 2 davanti a Wehrlein e Da Costa

Si legge su gazzetta.it: Una seconda gara decisamente anomala sul tracciato cinese sferzato da un diluvio tropicale. Il neozelandese della Jaguar parte in pole position, amministra, gestisce bene le attivazioni e guadagna la ...

Cassidy domina gara-2 sotto il diluvio di Shanghai, Porsche battute. Rowland resta fuori dalla zona punti

Secondo msn.com: Nick Cassidy vince gara-2 dell'e-Prix di Shanghai in Formula E. Il pilota della Jaguar, partito dalla pole, si impone sotto la pioggia in Cina, con i primi 7 giri fatti con la Safety Car e altri 3 agg ...

E-Prix Shanghai: Nick Cassidy, Jaguar, si aggiudica la pole di Gara 2 sotto la pioggia

Riporta gazzetta.it: Il maltempo impedisce il regolare svolgimento della terza sessione delle prove libere e delle qualifiche di Gara 2. La direzione gara decide di assegnare la pole al pilota più veloce dei due gruppi ...