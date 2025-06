E-Prix Shanghai | Nick Cassidy Jaguar si aggiudica la pole di Gara 2 sotto la pioggia

Nick Cassidy conquista la pole position di Gara 2 dell'ePrix di Shanghai, sfidando la pioggia e le avverse condizioni meteo. Un risultato che mette in luce il talento del pilota Jaguar e l'importanza di saper gestire situazioni imprevedibili. In un mondo sempre più incerto, la resilienza diventa chiave. Chi sarà in grado di mantenere il controllo anche nelle difficoltà ? La risposta potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

Il maltempo impedisce il regolare svolgimento della terza sessione delle prove libere e delle qualifiche di Gara 2. La direzione gara decide di assegnare la pole al pilota più veloce dei due gruppi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Shanghai: Nick Cassidy, Jaguar, si aggiudica la pole di Gara 2 sotto la pioggia

A Imola la terza pole di Piastri: "Fatto un ottimo lavoro". Verstappen ci vuole provare: "I punti si fanno in gara"

Oscar Piastri conquista la sua terza pole a Imola, dimostrando freddezza e precisione tra le insidie del Santerno.

